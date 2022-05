Scandalo al Riazor: imitata la Mano di Dio e l’arbitro ha convalidato il gol del Déportivo…

Il Deportivo è riuscito a pareggiare provvisoriamente contro il Tudelano grazie a un gol di Mario Soriano, che ha emulato Diego Armando Maradona e la sua Mano di Dio. Il numero 8 arriva in area e conclude di mano invece che di testa.

Maradona ha lasciato una grande eredità e oggi è difficile per qualcuno non ricordare alcune delle sue giocate più iconiche su un campo di calcio, come quella avvenuta nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Messico (1986). L'Argentina ha affrontato l'Inghilterra e il Pibe segnò un gol storico con la sua mano. Di Dio appunto...Da quel momento in poi alcuni gol sono stati segnati nel più puro stile di Diego e questo sabato è successo al Riazor.