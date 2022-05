Scaramucce Evra-Guardiola: il francese attacca Pep: “Vuole controllare tutti”

L'ex difensore non le manda a dire al tecnico spagnolo

Da quando ha smesso di giocare Patrice Evra non ne ha per nessuno e tra tv e giornali, una volta calatosi nelle vesti di opinionista, il francese commenta partite e analizza i risultati dicendo sempre come la pensa senza fare troppi giri di parole .

L’ex giocatore di Manchester United e Juventus ha voluto dire la sua riguardo alla situazione attuale del Manchester City andando all’attacco del condottiero Pep Guardiola: “Il Manchester City ha bisogno di leader, ma Guardiola non vuole leader. Non vuole giocatori di personalità perché deve essere lui il leader. Lo ha fatto al Barcellona, ​​costruisce la sua squadra per controllare tutti". La risposta del tecnico dei Citizens non si è fatta attendere: “Forse ha ragione o forse sta dicendo queste cose per tornare al Manchester United... Ho avuto giocatori fantastici nel mio passato al Barcellona, ​​​​Bayern Monaco e Manchester City. Potrei fare una lista in termini di personalità. La maggior parte di loro ha vinto Mondiali, Europei, campionati. Patrice, se fossi qui ti mostrerei la personalità e il carattere dei miei giocatori”.