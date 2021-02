Schalke, l’ex tecnico dopo il derby: “Ormai è retrocessione, ma quelli non sono tifosi…”

Peter Neururer ha perso la speranza che il suo ex club Schalke 04 rimanga in Bundesliga: "Chiunque ci creda ancora è il più grande sognatore della terra"

Dodici giornate di fuoco prima della fine della stagione, lo Schalke è a nove punti dalla zona salvezza. "Lo Schalke deve guardarsi allo specchio e capire che nella stagione 2021/2022 deve programmare la seconda Bundesliga. Non si può perdere altro tempo", ha detto Neururer, ex tecnico dello Schalke alla fine degli anni '80.

Nonostante tutta la delusione, il tecnico 65enne, che negli anni scorsi aveva parlato di doping nel calcio tedesco anche all'epoca della sua presenza sulla panchina dello Schalke, ha poca comprensione per i disordini nell'arena dopo il Revierderby contro il Borussia Dortmund perso 0-4: "Vorrei sottolineare il fatto che per me quelli non sono tifosi. Sono criminali che stanno solo cercando pretesti e probabilmente sono insoddisfatti delle loro vite", ha detto Neururer. Dopo il fallimento, alcuni tifosi dello Schalke hanno cercato di entrare nello stadio. La polizia lo ha impedito insieme al servizio di sicurezza.