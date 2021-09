Scintille fra Vidal e Richarlison: sui social va online il derby del pagliaccio…

Botta e risposta social tra Richarlison e Vidal: il brasiliano provoca dopo la vittoria contro il Cile, e il nerazzurro controbatte a sua volta nelle storie Instagram

Scontro social tra Arturo Vidal e Richarlison, 24enne attaccante dell'Everton, dopo il match di qualificazione ai Mondiali 2022. Il Brasile, nonostante una gara sottotono a Santiago del Cile, ha battuto per 1-0 i padroni di casa grazie a un gol di Everton Ribeiro.

La vittoria ha entusiasmato Richarlison che, non a caso, pubblica una storia su Instagram che è anche una chiarissima frecciata ad Arturo Vidal, visto che a luglio, quando le due squadre si sono incontrate per i quarti di finale di Copa America vinse sempre il Brasile con la nazionale cilena che aveva criticato duramente le scelte arbitrali. Tanto che Arturo Vidal, capitano del Cile, aveva postato su Instagram un messaggio al Brasile “Ci vediamo in Cile senza alcun aiuto”. Evidentemente Richarlison aveva conservato lo screenshot di protesta dei cileni e lo ha attualizzato grazie alla nuova vittoria della Seleçao. Ma a quel punto Vidal ha aggiunto alla foto di Richarlison una emoticon da clown sul viso e ha scritto: “Chi conosce questo pagliaccio”.