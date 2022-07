Sconfitta Boca, ananas e calci contro le porte negli spogliatoi al Nuevo Gasómetro del San Lorenzo

La tensione e la rabbia in casa Boca Juniors sono palpabili. Con il ko di ieri contro il San Lorenzo allo stadio Nuevo Gasómetro (2-1, le reti di Agustin Giay e di Adam Bareiro hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Boca dell’ex Manchester United Marcos Rojo), sono 3 le sconfitte consecutive in campionato (Liga Profesional de Fútbol).

L’eliminazione dalla Copa Libertadores ai rigori per mano del Corinthians e il conseguente esonero di Sebastián Battaglia hanno infuocato la settimana degli Xeneizes. Il malcontento dei tifosi è scaturito anche in messaggi scritti sui muri della Bombonera che chiedevano l’allontanamento di Juan Román Riquelme, vice-presidente e leggenda del club.

Evidentemente tutti questi eventi, dopo la sconfitta al Nuevo Gasómetro, hanno turbato non poco i giocatori, che hanno lasciato il campo particolarmente scuri in volto e hanno arrecato danni agli spogliatoi. Il presidente del San Lorenzo, Horacio Arreceygor ha spiegato: “Hanno rotto diverse cose all’interno degli spogliatoi. Una totale irresponsabilità da parte del Boca”. Da chiarire ancora se ci sia stata una provocazione dietro a tali azioni. La realtà dei fatti dice che sono stati scagliati ananas e calci alle porte nello spogliatoio del San Lorenzo. Nel post-gara nessun chiarimento o spiegazione da parte dell’entourage del Boca che non ha avuto contatti con la stampa.