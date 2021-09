Sconfitta nella Supercoppa egiziana: l’Al Ahly, multa di 300mila sterline a giocatori e staff!

Gli egiziani dell'Al Ahly hanno detratto 300mila sterline da ogni giocatore e dal conto di ogni membro dello staff tecnico per aver perso la Supercoppa egiziana contro l'El Gaish.

Il club egiziano dell'Al-Ahly ha deciso di imporre una grossa multa finanziaria a tutti i giocatori della squadra dopo aver ha perso contro le Avanguardie dell'Esercito. Tala'a El-Gaish ha vinto il trofeo egiziano per la stagione 2019/2020 proprio dopo aver sconfitto l'Al-Ahly ai rigori.

L'Al-Ahly ha annunciato che Mahmoud Al-Khatib, presidente del club, ha deciso di detrarre 300mila sterline da ciascun giocatore della squadra e da ciascun membro dello staff tecnico. Al-Ahly ha anche deciso di imporre una sanzione pecuniaria al resto dei membri dell'apparato amministrativo e medico, in base ai loro stipendi. Il club lo ha precisato in una nota: "Questo provvedimento è arrivato dopo la prestazione della squadra nella super partita, che era commisurata alle grandi capacità tecniche di questi giocatori e del loro staff tecnico, amministrativo e medico. Abbiamo anche deciso di prendere altre misure nella stessa direzione fino a quando ogni elemento non tornerà a fornire il rendimento che il club e i suoi tifosi meritano". L'Al-Ahly si prepara ad affrontare l'Enp sabato prossimo, negli ottavi di Coppa d'Egitto.