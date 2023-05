Conference League, bilancio scontri AZ-West Ham: 24 identificati e 7 arresti…

Sviluppi per ciò che concerne gli accadimenti nel post gara della semifinale in terra olandese. La polizia ha identificato 24 elementi. Ma non finisce qui…

Matteo Murru

Continuano le indagini della polizia olandese su quanto accaduto nel match dell’Afas Stadion. Il West Ham, grazie alla vittoria per 0-1, accede in finale di Conference League dove incontrerà la Fiorentina a Praga il 7 giugno. A fine partita però, i tifosi olandesi hanno optato per una “vendetta privata” nei confronti degli inglesi, aggredendo le famiglie e gli amici dei giocatori seduti sugli spalti e scatenando una maxi rissa a bordocampo nella quale sono dovuti intervenire gli stessi giocatori.