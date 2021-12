Scozia, pallone finisce nel fiume: ritrovato dopo due settimane…in Olanda!

Dopo due settimane, un pallone del Dundee Athletic (Scozia), finito nel fiume, viene ritrovato da una coppia su una spiaggia olandese

Non solo i calciatori: anche i palloni talvolta possono viaggiare per centinaia di chilometri. A metà novembre, durante una partita amatoriale del Dundee Athletic, un pallone è finito nel fiume Tay, facendo sparire le proprie tracce in poco tempo.