Seba d’Arabia, le parole al miele di Giovinco dopo la rescissione: “Non vi dimenticherò mai”

L'Al Hilal ringrazia Giovinco: siamo ai saluti

L’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita, ha annunciato la separazione consensuale da Sebastian Giovinco. Arrivato nel gennaio del 2019, l’attaccante nella sua esperienza saudita ha disputato 57 partite con 12 gol, vincendo anche la Champions League asiatica. Il 34enne ex Juve, Empoli e Parma è ora svincolato.

Le parole con cui la formica Atomica ha salutato il club saudita su Instagram non sono di circostanza..."Ho la testa e il cuore così pieni, che diventa difficile trovare le parole giuste. Qui con voi ho vissuto esperienze meravigliose e sono cresciuto come uomo e come giocatore. Lascerò Riyadh con il cuore pieno del calore di questa città".