Segna per i ceceni ma si arrabbiano a Mosca: costretto a scusarsi il prestito Karapuzov

Voi della Dinamo mi avete mandato in prestito...Karapuzov segna per gli avversari, esulta polemicamente e poi è costretto a scusarsi...

La partita è finita 2-1 per i ceceni e Karapuzov ha chiarito: “A proposito della Dinamo. Voglio essere chiaro. Sì, sono una persona ambiziosa ed era importante per me giocare con successo contro un club in cui non ero stato incluso nella rosa. Tuttavia, questo desiderio, così come la gioia per il primo gol segnato in campionato e la vittoria finale, non hanno nulla a che fare con il mio atteggiamento nei confronti della Dinamo in generale. Rispetto la dirigenza del club e della squadra, capisco che hanno il diritto di prendere le decisioni che prendono. Certo, io, come ogni calciatore, vorrei apparire nella formazione iniziale il più spesso possibile, ma ora il mio compito è dimostrare di meritarlo con la maglia dell'Akhmat. Grozny mi ha accolto molto calorosamente, c'è fiducia da parte dello staff tecnico, cercherò di giustificare questa accoglienza con il massimo dell'impegno in ogni partita. Ora voglio scusarmi per la situazione che si è verificata. Capisco come appare dall'esterno. E mi scuso con coloro che sono rimasti feriti dalle mie parole negligenti", ha scritto Karapuzov sul suo Instagram.