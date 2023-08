Segna suo primo gol, festeggia con la madre e viene espulso: succede in Colombia

Yeiler Valencia, 19enne difensore dell’Once Caldas, ha segnato domenica la prima rete da professionista col Deportivo Cali. Il giocatore è stato espulso per somma di ammonizioni, dopo essere andato a festeggiare il 4-0 in tribuna con la mamma...

Yailer Valencia non dimenticherà mai il giorno in cui ha segnato il suo primo gol da calciatore professionista. Non solo perché ha raggiunto questo traguardo, ma anche per l’espulsione rimediata dopo averlo festeggiato. Il difensore classe 2004, che sta giocando da poco con i grandi dell’Once Caldas, ha fissato sul 4-0 la partita vinta domenica contro il Deportivo Cali all'Estadio Palogrande di Manizales.