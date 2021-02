“Sei solo un mercenario senza carattere”, la curva del Borussia Gladbach all’attacco di Marco Rose

Spaccatura al Borussia Monchengladbach. Il "loro" allenatore si è promesso al Borussia Dortmund e la curva lo attacca...

Dal canto suo, l'attuale tecnico del Glasbach, Marco Rose, prossimo allenatore del Borussia Dortmund visto che ha deciso di avvalersi della clausola rescissoria per cambiare squadra, ha precisato: "Quando Marco Rose dice che non porterà nessun giocatore al Dortmund, allora non porterà nessun giocatore al Dortmund. Punto". Ma i tifosi sono arrabbiati e speravano che Rose non passasse da un Borussia all'altro.