Semifinale derby a Buenos Aires: Boca e River femminili, la sfida

Per le semifinali del torneo di calcio femminile di Clausura, Boca e River si incontreranno il prossimo sabato, mentre il San Lorenzo e UAI Urquiza si incontreranno domenica. Orari e luoghi di entrambi i duelli restano da confermare. Le Gladiatores si sono qualificate per la fase successiva dopo aver battuto ieri 1-0 l'Independiente, con un gol di Yamila Rodríguez. Allo stesso modo, le Millionaires sono passate al turno successivo dopo aver battuto Gimnasia y Esgrima La Plata 4-2. Lourdes Lezcano, Victoria Costa e Carolina Birizamberri (due volte) hanno segnato i gol per la squadra di Núñez; mentre Milagros Díaz e Julieta Blanco per le Lobitas.