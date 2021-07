Sempre derby a Belgrado, il Partizan carica i rivali della Stella Rossa: “Allenatevi da noi”

Preliminari Champions: 2-1 all'andata per i kazaki, ma prima del ritorno a Belgrado i rivali del Partizan caricano gli avversari della Stella Rossa

I calciatori del Kairat Almaty sono arrivati ​​a Belgrado, dove i kazaki giocheranno la rivincita contro la Stella Rossa nel secondo turno delle qualificazioni alla Champions League. Il Kairat è in grossi guai prima della partita al Marakana, perché non potrà contare sull'autore di entrambi i gol della prima partita, Kante e Banjak, a cui è stato diagnosticato il coronavirus, e con loro altri due giocatori importanti. Visto che i kazaki hanno la possibilità di allenarsi allo stadio Zvezda solo una volta, 24 ore prima della partita, hanno deciso di cercare aiuto sul lato bianconero della città per trovare un campo di allenamento. Il Partizan li ha accontentati e ha consentito loro di sostenere un allenamento allo stadio bianconero.

Questa non è una sorpresa, perché anche in passato il Partizan è andato a incontrare alcuni club prima delle partite contro lo Zvezda, lo stesso Liverpool si è allenato a Teleoptik prima della partita contro lo Zvezda in Champions League. Se aggiungiamo che Kairat e Partizan hanno avuto una buona collaborazione di mercato negli ultimi anni, non sorprende che il Partizan abbia avuto un atteggiamento amichevole nei confronti dei rivali della Stella Rossa.