Senza Borussia-Schalke non è Bundesliga: il grande ritorno del Revierderby…

Schalke ok, la Ruhr ha di nuovo il suo derby...

Dunque ci saranno due derby della Ruhr ver e propri la prossima stagione, non il surrogato fra Borussia Dortmund e Bochum, e molti non vedo l'ora di vedere il Borussia Dortmund contro lo Schalke in casa e in trasferta la prossima stagione. Il Revierderby è costantemente classificato come la più grande rivalità locale nel calcio tedesco. Alcune delle partite più importanti nella storia della Bundesliga sono state proprio i Revierderbies. La storia tra questi due club risale a quasi un secolo fa e comporta molteplici oscillazioni nell'equilibrio di potere tra i due club del Nord Reno-Westfalia. Mentre il Borussia Dortmund è chiaramente l'attuale portabandiera della regione, non è passato molto tempo da quando lo Schalke finiva costantemente al di sopra del BVB in classifica, un'impresa che aveva raggiunto di recente nel 2018. Il crollo dello Schalke in 2. Bundesliga è stata molto di più un'anomalia che di un ritorno a una norma storica.