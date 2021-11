Serbia ai Mondiali, i giocatori donano il premio di un milione in beneficienza

In seguito alla qualificazione ai prossimi Mondiali ottenuta contro il Portogallo, la Serbia ha destinato il premio bonus in beneficenza

Dopo aver condannato il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai playoff grazie al gol in extremis dell'1-2 di Mitrovic, la Serbia ha di fatto ottenuto aritmeticamente il pass per i Mondiali, e come gratifica il presidente della Repubblica serba Aleksandar Vucic ha promesso come premio bonus per la qualificazione un milione di euro.