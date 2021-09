Sergio Agüero si è rapato a zero e il Barça lo ha paragonato… a Mascherano!

Nuovo look per il Kun. Il giocatore argentino del Barcellona si è rasato la testa a grande richiesta dei suoi follower su Instagram. Il suo cambio di immagine ha generato molte battute e anche il Barça unito per confrontarlo con l'ex Mascherano...

Redazione DDD

Durante il recupero dal suo infortunio al ginocchio, Kun Agüero ha voluto cogliere l'occasione per un restyling. Il giocatore argentino del Barcellona ha chiesto tramite il suo account ufficiale come avrebbero reagito i followers se si fosse rasato i capelli e le risposte sono state quelle previste: un sonoro "sì" da parte di tutti i suoi follower. Così Agüero non ha esitato a mettersi al lavoro e trasmettere direttamente il momento in cui si stava radendo la testa. Un nuovo look ampiamente commentato sui social.

Infatti, anche lo stesso Barça si è unito alle battute sulla nuova immagine dell'argentino e non ha esitato a paragonarlo al suo connazionale Javier Mascherano, ex giocatore, appunto, del Barça. Su Twitter, il Barça ha voluto condividere anche due immagini con il prima e il dopo dell'acconciatura di Kun. Secondo Mundo Deportivo, l'ex giocatore del Manchester City sta già affrontando l'ultimo tratto del suo recupero e potrebbe unirsi al gruppo in allenamento a metà ottobre .