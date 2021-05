Serie A polacca, il Wisla annuncia il rinnovo di Tomasik: con un videogame!

Il Wisła Płock, club della massima serie polacca, ha annunciato il rinnovo di Piotr Tomasik con un video in stile Grand Theft Auto, nota serie di videogiochi action-adventure

I club cercano di attirare l'attenzione di tutti i tifosi attraverso vari strumenti di marketing. E, tra gli ambiti all'ordine del giorno, ci sono pure i videogame. Il Wisła Płock, team della Ekstraklasa, Serie A della Polonia, ha annunciato il rinnovo di Piotr Tomasik in un video in cui il difensore ricrea un’atmosfera come se fosse all'interno di Grand Theft Auto, celebre serie di videogiochi action-adventure.