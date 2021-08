Serie A portoghese, l’Arouca fondata il giorno di Natale: vi giocano un palestinese e un israeliano

Ebbene sì, un palestinese e un israeliano giocano nella stessa squadra in Serie A

I 5.000 tifosi che siederanno in questa stagione, nella massima serie portoghese, la Primeira Liga, all’Estadio Municipal di Arouca vedranno giocare con il numero 9 il neo acquisto nato a Gerusalemme (lato cisgiordano), Oday Dabbagh, con il nazionale U23 israeliano Or Dasa. Dabbagh è nato nel quartiere arabo della città vecchia di Gerusalemme, con il pallone tra i piedi tra i fedeli cattolici che attraversano la Via Crucis.