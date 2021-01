Serie C argentina, l’assistente dell’arbitro entra in campo: e corre come un esterno offensivo!

Nella foga della partita non si è accorto di essere a bordo campo ma "dentro" il campo: è accaduto all'assistente di una gara in Argentina

Al 43esimo minuto del primo tempo, in possesso palla c'era il Tristan Suárez, che stava cercando di iniziare a generare un attacco per aprire le marcature. Sullo sfondo, incollato alla linea, si vede il primo assistente dell'arbitro, Pablo Gualtieri, che improvvisamente e per pochi secondi ha perso il riferimento della fascia e ha iniziato a correre all'interno del campo di gioco, come un esterno offensivo. Appena si è accorto dell'errore di posizione, è tornato al suo posto.