Serie C rumena, in campo da avversari il padre 50enne e il figlio 20enne!

Un derby speciale tra portieri nella terza divisione rumena: Denis Vlădoi batte papà Marius allo Stadionul Treapt di Horezu

Marius è l’allenatore-giocatore del Minerul Costești, squadra che non ha vinto nessun match quest’anno, chiudendo da ultima in classifica nella Serie 7 della Liga 3. “Prima eravamo avversari, ma in una sfida di coppa. Ora, è stato un duello di pari livello, in campionato, non so se sia successo qualcosa del genere a livello nazionale, abbiamo ancora questi ricordi. Ero felice quando abbiamo segnato, anche se Denis ha preso un gol. Non pensavo potesse battermi con questo punteggio, tranne che alle partite di FIFA alla PlayStation, ma io sono il passato, lui è il futuro. Qualche anno fa non pensavo che saremmo finiti in questa situazione, anche se è un campionato inferiore, è qualcosa di speciale! Spero questo momento motiverà Denis, a raggiungere un livello superiore; gli consiglio di fare quello che ho fatto e di tentare la fortuna altrove”, ha dichiarato il genitore al sito Liga2.ro.