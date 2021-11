Settimana derby dei tifosi Espanyol: “Il Barça non è un rivale, è un nemico!”

La storia calcistica delle due tifoserie le rende così' diverse...

Lo si capisce dal tweet del profilo Espanyol e basta, ovvero @RCDEeBasta: "Dedicato a tutti coloro che ne sono consapevoli. Ogni volta che quelli del Barça hanno avuto la possibilità di abbatterci, ci hanno provato. Ci hanno molestato quanto potevano e anche di più, e hanno persino pregato per la nostra scomparsa. Dobbiamo andare senza pietà al derby, non sono rivali, sono nemici". I blaugrana si trovano in effetti in un momento difficile...