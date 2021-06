Shakhtar 85 anni di storia: Olga Kalenchuk “Per me è molto di più di un lavoro…”

La biondissima Olga ha intervistato De Zerbi al suo arrivo in Ucraina, ma non solo...

Lo Shakhtar Donetsk ha festeggiato i suoi 85 anni di storia, con il progetto Retroform: dal 1961 in poi, sono state ricreate le divise del club ucraino di stagioni diverse fra loro e di decenni diversi fra loro.

A mostrare le maglie storiche rivisitate, su Instagram, naturalmente lei, Olga Kalenchuk, la Diletta Leotta ucraina, la giornalista di Shakhtar Tv che da qualche giorno è in vacanza: "Ma il compleanno numero 85 mi ha confermato che questo per me è molto più di un lavoro...".