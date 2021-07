Shakhtar, parte subito forte De Zerbi: 5-0 in amichevole agli austriaci

De Zerbi vince la sua prima amichevole allo Shakhtar e pensa ai suoi giocatori ancora impegnati nell'Europeo: "Non vedo l'ora di vedere questi ragazzi e voglio allenarli, ma spero che la squadra ucraina giochi ancora a lungo l'Europeo".

Alla fine della gara, lo stesso De Zerbi ha rilasciato la sua intervista post-match: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo una squadra forte e tanti talenti. Cerchiamo di essere la squadra con la S maiuscola e di parlare bene la lingua del calcio. Stiamo continuando a prepararci, per questo sono state coinvolte diverse formazioni nella partita. Abbiamo lavorato molto duramente in questi giorni e ho visto che molte cose usate in allenamento erano presenti nel gioco. Ecco perché sono felice. I giocatori si sentono benissimo e supportano pienamente le idee con cui sono venuto qui. Abbiamo incontrato degli avversari che non si possono definire forti, ma la prova è stata buona. Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni in allenamento, l'ho visto e, nel complesso, sono davvero contento. Va inoltre tenuto presente che i giovani calciatori non hanno l'esperienza necessaria. Ma sono soddisfatto sia del primo che del secondo tempo".