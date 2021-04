Shamrock Rovers-Bohemians, il derby dei due poli di Dublino: il Nord e il Sud

Due dei club di maggior successo d'Irlanda, Shamrock Rovers e Bohemians, si affrontano questa sera (20:45) nel derby di Dublino. Una rivalità storica che, in passato, ha saputo innescare episodi di vario genere.

Lo Shamrock Rovers è in testa alla classifica con 14 punti dopo sei partite e cerca di vincere il secondo titolo consecutivo irlandese. Il Bohemians ha conquistato la metà dei punti nelle loro prime sei giornate dopo un inizio irregolare della loro stagione. Hanno perso 3-1 a Dalymount Park nell'ultima partita e hanno bisogno di un risultato positivo sul campo dei Rovers, al Tallaght Stadium, per tenere il passo dei loro rivali storici. Per il 22enne Liam Burt, ex Celtic ed ex Rangers, il derby Rovers-Bohs è una esperienza importante: "Mi è stato detto come sarà. Sapevo prima di venire qui che Rovers e Bohs erano la grande rivalità, quindi non vedo l'ora. È ancora un'altra possibilità per ottenere tre punti. È deludente non avere i tifosi, ma dobbiamo concentrarci sul lavoro".