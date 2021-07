Sheffield, 4 anni fa gli ultimi gol nello Steel City derby: in attesa dei prossimi…

Ancora una categoria di differenza fra quelli del Wednesday e quelli dello United

Sheffield United in Premier League, Sheffield Wednesday in Championship. Anche nella prossima stagione, le due squadre di Sheffield militeranno in due campionati diversi fra loro. E visto che gli ultimi due loro confronti sono terminati 0-0 sia all'andata che al ritorno nella stagione 2018-19, gli ultimi gol dello Steel City derby risalgono alla sfida di Hillsborough, stadio del Wednesday, il 24 settembre 2017, quando lo United si è imposto 4-2.