Sheffield-Sunderland, parla la mamma di Bradley: “I colpevoli verranno puniti”

L’immagine dell’uomo con la fotografia del piccolo Bradley Lowery sul cellulare, utilizzata come sfottó per la tifoseria avversaria, è rimasta negli occhi di tutti gli spettatori e dei telespettatori. Un gesto raccapricciante che ha sconvolto il calcio in Inghilterra. Il responsabile, un uomo di 31 anni, ora rischia il carcere per oltraggio all’ordine pubblico.