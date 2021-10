Si gioca in Giappone, ma si tifa in Thailandia: Sapporo-Yokohama, è Thai derby

La J-League giapponese diventa il teatro della sfida fra due nazionali thailandesi

Il Consadole Sapporo affronta nella sfida di J.League di sabato 16 ottobre lo Yokohama F.Marinos sapendo che una vittoria metterebbe il Kawasaki Frontale a un passo dal titolo. I Marinos di Yokohama sono secondi in classifica a 12 punti dalla capolista Frontale con una partita in meno. In caso di vittoria di Consadole, il Frontale potrebbe di fatto chiudere il campionato entro il 3 novembre.