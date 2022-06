Simeone e figlio imbrogliano a scacchi? I social cascano nella variante antica

Una foto del Cholo Simeone e del figlio Giovanni intenti a giocare a scacchi ha scatenato i social che credevano fosse fake: "Dov'è il re"?

Marco Alborghetti

Su Twitterha quasi rischiato di diventare trend topic la foto del Cholo Simeone e del figlio Giovanni, intenti a giocare a scacchi. Sappiamo che il tecnico dell'Atletico Madrid, come altri allenatori e giocatori di calcio, è un appassionato del gioco, e già questo avrebbe dovuto far pensare le migliaia di utenti che si sono subito buttati a capofitto allo solo scopo di criticare il post postato dalla famiglia argentina.

Nel post, infatti, la scacchiera è mal posizionata (alla destra del giocatore deve esserci sempre la casella bianca, mentre in questo caso è nera), e zoomando sul Cholo, vediamo come quest'ultimo giochi senza il re, pezzo per antonomasia imprescindibile nel gioco.

Questi due indizi non sono sfuggiti ovviamente ai followers: "La foto falsa dell'anno per sembrare intelligente mentre gioca a scacchi. La scacchiera è mal posizionata e Simeone gioca senza re", ha commentato l'utente Jorge Ramirez, ricevendo più di 1.400 commenti, 8.800 retweet e 78.300 mi piace.

Quindi la foto è davvero falsa? Niente affatto. Come spiega Julio Montes, profilo di Twitter più attento di altri, la foto è vera dato che padre e figlio starebbero giocando alla variante antica chiamata Gana-Pierde(da noi Mangia Mangia).

In questa variante spagnola, infatti, è obbligatorio catturare e anche il re può essere tranquillamente mangiato, come ogni altro pezzo sulla scacchiera, dato che non è concesso arroccare. Vince quindi chi rimane senza pezzi o se l'avversario è impossibilitato a muovere altri pezzi.

Dalla foto in questione, alla luce di questa spiegazione, è evidente come il Cholo non sia affatto in difficoltà, ma sia in procinto di vincere.