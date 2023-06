Sirene arabe per Gattuso: l’invito arriva dal primo ministro

Gattuso potrebbe tornare presto a sedere in panchina. È finito infatti sul taccuino Saudita e l’ex tecnico del Milan potrebbe presto prendere il volo. Per qualche club? Non lo sappiamo ancora, in realtà non lo sa neanche Ringhio. I primi contatti sono avvenuti con il Premier Saudita, che si appresta a formulare la consueta ricca offerta economica. Prima l’accordo commerciale, poi la valutazione dei vari progetti tecnici, per trovare la miglior collocazione al tecnico Calabrese. Gennaro Gattuso, reduce dalla triste esperienza con il Valencia, potrebbe presto rimettersi in gioco e contribuire all’occidentalizzazione che la Saudi Pro League e al suo sviluppo.