Siviglia, il presidente Castro: “Come cambia il derby con il Betis da finalisti in Europa…”

Domani alle 21.00 in campo il gran Derbi fra Siviglia e Betis. Ma le cose sono cambiate: i sevillisti adesso sono in finale di Europa League contro la Roma...

Dopo il 2-1 sulla Juventus: "Siamo impegnati in questa competizione, ci stiamo trasformando. La città, la squadra, tutto si è trasformato. È stata una partita straordinaria contro un avversario enormemente bravo, con un budget 3 volte più grande del nostro, ma quello che vince sempre in Europa è il Siviglia", ha dichiarato con orgoglio Castro.

Il presidente del Siviglia ha parlato anche del derby contro il Siviglia che è alle porte: "Ora dobbiamo pensare a questa partita. Abbiamo fatto uno sforzo notevole con i tempi supplementari. Il mister deciderà quali giocatori far riposare e farà le rotazioni che riterrà opportune", ha detto il presidente. Castro ha evidenziato la grande prestazione della squadra nella competizione europea. "Abbiamo fatto le cose meglio degli altri. In Europa League facciamo meglio degli altri. Non è un caso. La squadra supera tutto. Lo abbiamo già fatto a Colonia con Manchester e Inter. Nelle finali il Siviglia vince sempre".

Il presidente del club sivigliano è entusiasta della possibilità di giocare una nuova finale: "Siamo enormemente felici, come potrebbe essere altrimenti. Una squadra straordinaria, tifosi migliori, rosa e allenatore, uguale. È stato difficilissimo in un anno così, duro, complicato, arrivare in finale di Europa League. Non a caso siamo i re dell'Europa League. Abbiamo scommesso tanto. Abbiamo trasformato noi stessi, la città, i tifosi e la squadra, uscendo da una grande crisi".