Siviglia, Isco ha già trovato una nuova squadra? Forse sì…

Se nulla va storto, Isco, nato a Malaga, difenderà la maglia del Siviglia il prossimo anno. Il calciatore ha già dato il via libera alla relativa proposta, ma attende di appianare alcuni dettagli e che il club andaluso alleggerisca la rosa.

Redazione DDD

Il futuro di Isco Alarcón passa per il Siviglia. Secondo Relevo, l'accordo tra le parti attende solo il completamento di alcuni piccoli dettagli che dovrebbero essere risolti nei prossimi giorni. In effetti, l'intenzione del club andaluso è quella di completare le pratiche per la sua firma non appena la squadra tornerà dal tour di preseason.

Isco, dopo la Corea tocca a lui...

Attualmente, la squadra di Siviglia si trova in Corea del Sud, paese in cui stanno completando i primi allenamenti e in cui hanno in programma di affrontare il Tottenham in quella che sarà la prima amichevole di questa preseason. Il giorno dopo la sfida contro gli Spurs, in programma sabato, la spedizione tornerà in Spagna.

All'Estadio Deportivo, quotidiano che fa eco a queste informazioni, sono più cauti e sottolineano che l'operazione è ancora a scapito di un fattore decisivo. Ed è che, nonostante l'ex Malaga ed ex Real abbia accettato di abbassare lo stipendio, la squadra andalusa deve ancora fare spazio nella sua rosa e alleggerire il suo monte ingaggi per poterlo accontentare.

In questo senso, i media indicano come chiave la vendita apparentemente scontata di Jules Koundé, un calciatore che ha suscitato l'interesse di club della statura di Chelsea, Barcellona e Tottenham, e aggiunge che il club spera anche nella anche la cessione di altri giocatori come Oliver Torres, Nemanja Gudelj, Oussama Idrissi o Munir.