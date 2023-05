Siviglia, Navas si allena ma…: i postumi del durissimo intervento nel derby di Miranda

Dopo il pareggio di questa domenica a El Gran Derbi, la prima squadra ha svolto la consueta seduta di recupero, con lavoro in palestra per i titolari contro il Betis e normalità in campo per il resto. Gran parte dell'attenzione della sessione è stata catturata dal capitano Jesús Navas, che ha recuperato il sorriso dopo il fallo tremendo subito nel derby. Per fortuna non ha riportato gravi danni dopo la durissima entrata di Juan Miranda, subito espulso.