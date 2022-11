Siviglia, sorteggiati 532 biglietti per il derby: le richieste erano di 10mila tifosi!

Verso Betis-Siviglia, el Gran Derbi della domenica sera, i biancoverdi padroni di casa sono lanciatissimi...

Redazione DDD

Il Siviglia ha chiuso ieri pomeriggio 3 novembre il periodo di registrazione per i membri che volevano partecipare al derby nello stadio rivale Benito Villamarín contro il Betis, questa domenica 6 alle 21:00. Da quando sono state aperte le procedure c'è stata una grande richiesta e alla fine ne sono state raggiunte più di 10.000, precisamente 10.339 secondo il link web del sorteggio esterno che il club ha effettuato, anche se in realtà alcune di quelle iscrizioni non erano corrette ed è per questo che il numero risultante è maggiore di quello della distribuzione specifica dei biglietti.

Nessuna paura per il derby, anzi...

Trascorso il termine, il Siviglia ha effettuato il sorteggio per distribuire i biglietti della quota di 532 (426, dato che si tiene il 20%) concessi dal Betis. E i numeri fortunati sono quelli che vanno da 6.052 a 6.652 , entrambi inclusi. Nonostante il brutto momento che sta attraversando la squadra, i tifosi sembrano non voler demordere. La richiesta di biglietti è stata molto più alta dell'offerta, dal momento che il Siviglia avrà 532 biglietti come club ospite. Il prezzo è di 25 euro, importo che i richiedenti hanno dovuto pagare al momento dell'iscrizione. Le migliaia di sevillisti che non hanno avuto successo si vedranno restituire i loro soldi.

"Squadra in declino, alle porte di un derby e in 4 ore quasi 6.000 persone per una lotteria!! Come si ama il SEVILLA", ha twittato Antonio Díaz Seller (@Venditore_92). Sulla stessa linea, Estefanía (@Estefipeke): "Amami quando meno me lo merito perché sarà quando ne avrò più bisogno ... #Sevillafc siamo già vicini a quasi 7.000 iscritti all'estrazione dei biglietti del derby, chi ha detto che abbiamo paura?".