Slavia-Sparta, il derby maschile di Praga commentato per la prima volta da due donne

Derby maschile, telecronaca tutta al femminile: lo Slavia Praga è primo con 65 punti, lo Sparta Praga è secondo a quota 51 ma con due partite da recuperare.

Di nuovo un derby di Praga a porte chiuse, di nuovo a casa a guardare la TV domenica 11 aprile alle 18.30. Anche se…qualcosa sarà diverso nel derby domenicale dello Slavia con lo Sparta: O2 TV Sport offrirà per la prima volta anche un commento femminile. Oltre alla classica telecronaca con Tomáš Radotínský e Milan Štěrba, i tifosi possono anche scegliere il tandem Klára Janáčková e Kristýna Schicková in una gamma multidimensionale: "Sarebbe bello se potessimo attirare più donne al derby", hanno detto al quotidiano Sport. Quando l'influencer e modella Kristýna Schicková ha menzionato davanti a suo fratello Patrik che avrebbe commentato la partita più importante del campionato ceco, l'attaccante della nazionale ha riso all'inizio. Alla fine, però, è diventato serio: "Incrocio le dita". "Ne avremo bisogno", ha detto l'ex tennista ed esperta televisiva Klára Janáčková. Lei sarà seduta dietro il mixer per la telecronaca con cuffie e microfono alla Schickova più il ruolo dell'opinionista tecnico. Si avvicina la prima storica telecronaca femminile del derby maschile.

Ecco il loro pronostico. Schickova: "Oserei dire che potrebbe finire 1-1. Lo Sparta è in ripresa, ha fiducia e ha una grande motivazione per avere successo. Lo Slavia, invece, ha dovuto affrontare un viaggio difficile dopo la partita di giovedì in casa dell'Arsenal, anche se ha fato molto bene". Janáčková: "Lo Sparta è in forma sotto la guida di Vrba, soprattutto in fase offensiva, come non accadeva da molto tempo. E lo Slavia? La chiave sarà se Ondřej Kolář, il portiere dello Slavia, giocherà, questo potrebbe essere il fattore di differenza. Se dovessi indovinare il risultato esatto, direi 3-2 per lo Slavia".