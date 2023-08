Social, il derby dei meme su City-Arsenal: Guardiola è al centro della scena

L'Arsenal ha vinto ieri il Community Shield, il trofeo che apre la stagione del calcio inglese, battendo ai rigori il Manchester City a Wembley. Una beffa per la squadra di Guardiola, che fino al 56' della ripresa stava vincendo 1-0 per una rete di Palmer al 32', su assist di Kevin De Bruyne, ma una rete di Trossard, con deviazione decisiva di un difensore ha portato al pareggio in extremis e quindi subito ai rigori. Dopo la tripletta Champions League, campionato e Coppa d'Inghilterra, il City ha ceduto la coppa ai grandi rivali della scorsa stagione, che dagli 11 metri sono stati più precisi, con le reti di Odegaard, Trossard, Saka e Vieira, mentre hanno sbagliato per i Citizens De Bruyne e Rodri.