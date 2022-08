Sofia, derby fra CSKA e CSKA 1948: bottiglie contro i dirigenti ospiti costretti ad andarsene

Non appena sono entrati nel loro box in tribuna d'onore, i funzionari del CSKA 1948 sono stati bersagliati di bottiglie e costretti ad andarsene.

Redazione DDD

La squadra del CSKA Sofia ha sconfitto quella del CSKA 1948 in un match estremamente acceso, con un rosso per gli ospiti del 1948 nell'ottava giornata della massima serie bulgara. Il CSKA Sofia ha raggiunto il successo per 2-1 in rimonta dopo aver subìto il primo gol in uno scontro estremamente teso giocato allo stadio "Bulgarian Army".

Senza rispetto

CSKA 1948 in vantaggio dopo che Angel Bastunov ha aperto le marcature al 53esimo minuto. A dodici minuti dalla fine, Ivan Turitsov ha pareggiato dal dischetto dopo un fallo di mano di Elyton George in area di rigore, prima che Bradley De Nooijer colpisse un superbo sinistro lasciando Daniel Naumov impotente e consegnando i punti al CSKA. Tre minuti dopo è stato espulso Heliton del CSKA 1948. Per quanto riguarda il rigore controverso, l'arbitro del VAR Georgi Kabakov ha preso una decisione molto controversa di segnalare un rigore per un fallo di mano su Eliton. Matei ha colpito il braccio del difensore, che era davanti al suo corpo, da un metro di distanza. L'arbitro capo Gidzhenov ha rispettato il desiderio di Kabakov e ha indicato il dischetto, mostratdo un cartellino giallo al difensore del 1948.

Così, il CSKA 1948 ha subito la sua prima sconfitta nella stagione 2022/2023, con la squadra che è rimasta al primo posto in termini di punti e differenza reti nel Paese bulgaro. Il CSKA è salito al terzo posto con 16 punti. La partita è iniziata con scene estremamente spiacevoli per il CSKA Sofia dopo che i tifosi di casa hanno cercato find a subito di espellere i dirigenti del CSKA 1948 dallo stadio. Nonostante i brutti eventi iniziali da parte dei tifosi di casa, la partita è continuata. C'era già stata un'accoglienza ostile all'arrivo dell'autobus della squadra ospite, il CSKA 1948. Poi contro Stoycho Mladenov, Radoslav Zdravkov e Lyuboslav Penev (rispettivamente - l'attuale direttore delle operazioni, direttore sportivo e allenatore del CSKA 1948, tutti e tre ex grandi giocatori del CSKA Sofia oggi loro rivale) - sono state lanciate monete, qualche bottiglia e lattine di birra. Molti gli insulti lanciati contro di loro durante la partita. Al punto che ad un certo punto hanno dovuto abbandonare la postazione loro riservata in quanto club ospite.