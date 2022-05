Sofia, storico derby in finale: i due tecnici alla vigilia uno di fianco all’altro…

Levski e CSKA si contendono la coppa di Bulgaria all'ultimo atto: non accadeva dal 2005...quando il Levski si impose 2-1 sui rivali...

L'allenatore del CSKA Sofia, Alan Pardew, in vista del derby della finale di Coppa di Bulgaria: "Il Levski è in forma migliore in questo momento, ma non importa in una finale. Siamo pronti per la grande partita. Il mio futuro al CSKA non dipende da questa partita".