Solo 750 tifosi a Lubiana per il derby Eterno sloveno: out i tifosi del Maribor

Sempre sentissima la sfida fra la squadra della capitale slovena e i lanciatissimi rivali del Maribor, ma le regole anti-Covid impattano sulla cornice di pubblico...

Maribor in lotta per il titolo con il Koper e Olimpija Lubiana al terzo posto con qualche punto di distacco dalla vetta. E' nata così l'edizione di febbraio del Classico nazionale sloveno, con sempre molto interesse da parte dei tifosi per l'eterno derby. Gli spalti delle strutture dello stadio Stožice sarebbero sicuramente stati ben riempiti anche questa volta, ma il decreto statale ha ridotto a 750 il numero di spettatori che possono assistere in diretta allo scontro dei maggiori club sloveni visto l'aumento del numero di nuovi contagi da coronavirus.