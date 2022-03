Solo in trasferta sotto il diluvio per vedere la squadra retrocessa: l’atto d’amore di un tifoso brasiliano

Dal Brasile un vero atto d’amore e di passione per la propria squadra…

Redazione DDD

di Sergio Pace

Cosa sarà mai una trasferta di 50 km sotto il diluvio in cui il solo tifoso ospite sei tu? L’amore per la propria squadra del cuore non conosce ostacoli. Fransisco Malta è il protagonista di questa storia. Ha seguito la sua squadra, il Flamengo Piauì, in trasferta ad Altos. Sugli spalti l’unico tifoso ospite era proprio lui, sotto un diluvio incessante. E a rendere questo episodio ancora più curioso è il fatto che il Flamengo Piauì è già retrocesso. Evidentemente, l’amore di Fransisco per i colori rossoneri è fortissimo e incondizionato, nonostante il periodo nero che sta attraversando la squadra. La gara si è giocata sotto una pioggia torrenziale che non ha dato tregua. Fransisco Malta ha sostenuto la sua squadra dal primo all’ultimo minuto bagnato fradicio.

Il povero solitario tifoso ha dovuto assistere, però, ad una pesantissima sconfitta per 7-1. Ultima nel campionato Piauiense, il Flameno Piauì è retrocessa avendo ottenuto solo un punto in dodici gare. Nonostante le 11 sconfitte, i soli 5 gol segnati contro le 33 reti subite, Fransisco Malta si è reso protagonista di un grande gesto d’amore nei confronti della propria squadra del cuore, percorrendo 50 km di distanza per sostenere i suoi colori. Alla fine che importa se è rimasto solo lui sugli spalti? Ha vinto, ancora una volta, la passione per il futebol.

Il club ha ringraziato il tifoso speciale

Lo stesso Flamengo Piauì ha poi voluto ringraziare lo splendido gesto del tifoso su Instagram: “Senza tante parole, solo grazie al tifoso Fransisco Malta. Legittimo Rubonegro”.

Il tifoso “speciale” rubonegro è già pronto e carico per sostenere la sua squadra il prossimo anno con l’obiettivo di conquistare la promozione. In prima fila sugli spalti, come ovvio, ci sarà lui, Fransico Malta.