Sommer, addio alla Nazionale svizzera: “Un grande onore e privilegio, ora concentrato sull’Inter”

Qui di seguito la sua “lettera aperta” - "Caro calcio svizzero, Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di concludere la mia carriera da portiere della nazionale svizzera. È stato un grande onore e privilegio per me rappresentare il mio paese al massimo livello per 12 anni e in 94 partite internazionali. Con la conclusione di un altro grande Campionato Europeo nella vicina Germania, dove in precedenza ho trascorso anni indimenticabili in Bundesliga, è arrivato il momento dei saluti. Il mio tempo in Nazionale significa molto per me. Ripenso con orgoglio ai tanti momenti indimenticabili: le partite emozionanti, le vittorie condivise e le sfide che abbiamo superato insieme. Da quando ho compiuto 15 anni, la Nazionale è stata una parte importante della mia vita: dagli esordi nell’U16 all’U21, poi dieci anni da numero uno, durante i quali ho partecipato a ogni fase finale di Mondiali ed Europei. Abbiamo raggiunto gli ottavi di finale quattro volte e i quarti di finale due volte. Questi ricordi avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutto lo staff, gli allenatori e ovviamente la mia famiglia, il mio staff personale e i tifosi svizzeri. Senza il vostro sostegno e la vostra fiducia, questi traguardi non sarebbero stati possibili. Mi avete sempre dato la motivazione per dare il meglio di me. La mia concentrazione ora è completamente sul mio club Inter, con cui voglio ottenere molto. Grazie, Svizzera! Il tuo Yann".