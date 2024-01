Son, destro o sinistro? Per il coreano non c’è differenza!

Tre sfide per il fuoriclasse degli Spurs per un video in collaborazione con Gatorade e con la Son Football Academy. Il classe ‘92 ha realizzato più di 100 reti in Premier con la casacca degli Spurs e ciò che ha da sempre affascinato i suoi fan e gli analyst è la sua capacità di calciare allo stesso modo con entrambi i piedi (un dato che emerge linearmente osservando le percentuali dei suoi gol realizzati). Son allora è stato messo alla prova. Prima con un “bowling” calciando di destro e sinistro e poi con i tiri in porta. Da 20 metri, il sudcoreano ha calciato 10 volte verso la porta, 5 volte con il destro e cinque con il sinistro. E, neanche a farlo apposta, è arrivato un pareggio. Tre reti su cinque nella prima serie e tre reti nella seconda.