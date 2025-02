Son geniale, Janelt disastroso, Sarr entra e decide: le pagelle di Brentford-Tottenham

Il coreano trascina gli Spurs. Grande partita anche di Kulusevski e Spench. Damsgaard non basta a Thomas Frank per evitare la sconfitta. Mbuemo in ombra.

Giovanni Parisio 2 febbraio 2025 (modifica il 2 febbraio 2025 | 17:57)

Heung-Min Son è sicuramente il giocatore più determinante della sfida tra Brentford e Tottenham. Da un suo calcio d'angolo scaturisce il gol del vantaggio degli Spurs e da una sua invenzione Sarr chiude la gara. La formazione di Postecoglou sa soffrire senza concedere tanto alla compagine di Thomas Frank tradita da uno sprecone Wissa e un disastroso Janelt (autore dell'autorete che sblocca il match). Le pagelle del Derby andato in scena al Community Stadium.

Brentford: — Valdimarsson 5: Sul gol del Tottenham rimane inchiodato sulla linea, non esente da responsabilità.

Ajer 6: Gara attenta contro Son. Concede poco o nulla e spesso propositivo in avanti ad accompagnare l’azione. Kayode 6 dal 76’: esordio in Premier League per l’ex Fiorentina che si presenta con una fiammata sulla destra.

Collins 6,5: Mai in affanno su Richarlison. Autore di alcuni interventi pregevoli soprattutto quello ad anticipare il brasiliano del Tottenham pronto a ribadire in rete a colpo sicuro.

Van den Berg 6: Anche la sua partita è attenta senza sbavature. Pochi raddoppi di marcatura ma tiene l’equilibrio della difesa.

Lewis-Potter 5: Kulusevski scappa più volte sulla corsia, specie nel primo tempo. Spesso in affanno in fase difensiva. In fase offensiva non accompagna Schade.

Nørgaard 6: Tanta quantità in mezzo e qualche spunto in area degli Spurs. Nel primo tempo compie un’ottima giocata ma calcia debolmente tra le mani di Kinsky. Carvalho sv dal 85’.

Janelt 4: Autogol thriller. Sbaglia le basi della marcatura preoccupandosi solo dell’avversario senza mai guardare il pallone che sbatte sulla sua schiena e trafigge Valdimarsson. Errore da matita rossa. Jensen 5 dal 65’: Pulisce palloni in mezzo al campo, non al centro della manovra delle Bees.

Mbeumo 6,5: Tra i più attivi della formazione di Thomas Frank. Spench da quella parte è attentissimo e spesso è costretto ad accentrarsi per accendere il faro ai suoi.

Damsgaard 6,5: Molto vivace soprattutto nel primo tempo. Pedro Porro fatica a stargli dietro soprattutto quando si accentra per dare più vivacità alla manovra del Brentford.

Schade 6: Inzia molto bene la prima frazione ma poi si spegne con il passare dei minuti. Una sola occasione degna di nota con un colpo di testa che finisce a lato.

Wissa 5: Sbaglia tre occasioni da gol nitide. Non sfrutta le sbavature difensive degli Spurs. Giornata no per l’attaccante congolese autore fin qui di 11 gol.

Tottenham: — Kinsky 5,5: inizia con una costruzione dal basso killer, poi recupera con qualche intervento provvidenziale, specie l’uscita bassa sul piede di Wissa.

Porro 5,5: Soffre Damsgaard e Schade che orbitano dalle sue parti. Poco presente in fase offensiva.

Gray 6: Partita ordinate per il giovane investimento estivo degli Spurs. In alcune occasioni mette una pezza alle sbavature di Davies.

Davies 5: Soffre I movimenti di Wissa regalando in due occasioni potenziali occasioni da gol non sfruttate dal congolese.

Spench 6,5: Mbuemo non è sicuramente il miglior cliente da affrontare, ma il 24enne inglese è autore di una gara di personalità e puntualità in fase difensiva.

Bentancur 6: Tanta quantità in mezzo al campo, qualche spunto interessante in fase di possesso ma raramente pericoloso.

Bissouma 6: Davanti la difesa è un elemento chiave per arginare le avanzate del Brentford costretto a sfruttare le corsie esterne per creare pericoli. Baluardo. Sarr 7 dal 68’: Inizia la gara perdendo due palloni pericolosi, poi recupera dando una mano ai suoi in fase difensiva ripulendo palloni pericolosi. Mette la firma che chiude la gara al 87’ con un delizioso tocco di punta che supera Valdimarsson.

Kulusevski 6,5: Prende per mano il Tottenham creando spesso situazioni interessanti in uno contro uno. Spina nel fianco della difesa del Brentford, gli è mancato solo il gol.

Moore 5: Partita anonima del 2007 cresciuto nel vivaio degli Spurs. Sostituito da Bergvaal nella ripresa. Bergvaal dal 45’ 6: entra nel secondo tempo e subito prova la conclusione dal limite dell’area sfiorando il gol. Prova a fare più da collante tra centrocampo e attacco.

Richarlison 5: Sempre in ritardo sugli assist di Kulusevski, Collins non concede nulla al brasiliano apparso fuori dal gioco e sottotono. Scarlett sv dal 80’: esordio in Premier League per il 2004 di scuola Tottenham rientrato dal prestito all’Oxford United ma mai cercato dai compagni.

Son 7. Unico spunto del primo tempo è il corner che ha portato all’autorede di Janelt. Partita anonima del coreano impreziosita, però, dal geniale passaggio filtrante che porta al 2-0 di Sarr. Decisivo il coreano nei momenti più delicati del match.