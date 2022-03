Sorge la luna contro la guerra: al derby di Dublino i cori della storica ribellione irlandese

Rory Gaffney l'autore del gol della vittoria per lo Shamrock a metà primo tempo

The Rising of the moon è la ballata per antonomasia della ribellione irlandese del 1798: fu scritta da John Keegan Casey (1846-1870) per il “The Nation” nel 1865 con lo pseudonimo di Leo Casey e poi pubblicata in una sua raccolta di poesie dal titolo A wreath of shamrocks: ballads, songs, and legends. Proprio nel derby di Dublino vinto ieri dai padroni di casa dello Shamrock Rovers sui Bohemians al Tallaght Stadium, la frase forte della ballata è diventata lo striscione dei tifosi ospiti: Death to Every Foe and Traitor. Si tratta di una canzone sostanzialmente contro la guerra, anche se racconta una battaglia realmente accaduta.