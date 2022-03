Soweto, nella settimana del derby spunta l’allenatore misterioso: spia o gufo?

Un misterioso allenatore svedese è stato avvistato all'allenamento dei Kaizer Chiefs in settimana...poi ha svelato la sua identità e i suoi scopi sui social...

Sabato 5 marzo alle 14.30 si gioca il derby sudafricano di Soweto, fra i Kaizer Chiefs terzi in classifica e reduci da una vittoria in trasferta, e gli Orlando Pirates quarti con un punto in meno ma a loro volta in serie positiva.