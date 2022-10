Spagna B, i numeri incredibili del Burgos: solo 2 gol fatti e 0 subiti…12 punti senza ko

Due vittorie e ben sei pareggi in otto giornate di campionato. Il Burgos ha battuto il record di imbattibilità in Segunda, 720 minuti senza subire gol...

Difesa d’acciaio e attacco col contagocce. È il ritratto del rendimento del Burgos fin qui nella Liga2 spagnola. La squadra del comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castilla y León sta sorprendendo tutti per i suoi numeri alquanto particolari in stagione. I bianconeri del 51enne tecnico Julian Calero Fernandez si trovano al nono posto in classifica con 12 punti ottenuti in 8 partite.

In otto gare La Burgatti ha vinto due partite per 1-0, entrambe in casa, contro il Malaga alla prima giornata e il Cartagena alla quarta. Nelle altre sei sfide sono arrivati sei pareggi, tutti per 0-0 di cui gli ultimi quattro consecutivi. José Antonio Caro, portiere classe ’94 del Burgos, ha fin qui fatto l’en plein di clean sheet (sono 720’ minuti che non raccoglie il pallone dalla propria porta, battuto il record di imbattibilità in Segunda).