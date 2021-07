Spagna, Stefano Magnasco arrestato per aver violato le norme sanitarie in fase di pandemia

Il difensore dell'Unión Española è stato sorpreso nella sua abitazione, a Lo Barnechea, insieme a più di una dozzina di persone, violando le norme sanitarie

La festa si sarebbe svolta contro le misure sanitarie istituite per la pandemia. Una segnalazione anonima ha costretto i carabinieri della zona ad intervenire presso l'edificio situato in Calle Brig. Musica ad alto volume e gruppi di persone hanno suscitato la curiosità della gente del posto che dopo le ore 00:00 di martedì, ha segnalato quanto stesse accadendo ai carabinieri della zona. I Carabinieri, in compagnia del personale della Seremi Metropolitan Health, hanno potuto constatare che a prendere parte alla festa vi erano circa 12 persone. Tutti i coinvolti sono stati arrestati e trasferiti in un'unità di polizia, accanto all'inizio del rispettivo riepilogo sanitario.