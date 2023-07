Spalato, Hajduk da un derby all’altro: euforia e code allo stadio Poljud

La vittoria in casa della Dinamo Zagabria (2-1) nella prima giornata del campionato croato ha ulteriormente alimentato la già grande e proverbiale euforia estiva intorno all'Hajduk. Lo si evince dal fatto che dall'inizio della vendita dei biglietti questa mattina per la prima partita casalinga della stagione, allo stadio di Poljud ci sono state lunghe code di tifosi.

Dopo il derby eterno croato vinto in in trasferta, l'Hajduk è atteso adesso dal derby dell'Adriatico contro il Rijeka una settimana dopo sul campo di casa. È chiaro che sarà uno stadio Poljud tutto esaurito domenica dalle 21.05, perché il trionfo di Zagabria ha provocato una corsa alla biglietteria. Poco dopo l'inizio della vendita dei biglietti per la sfida casalinga con il Rijeka, tutti i biglietti per la tribuna nord erano già esauriti. Sono stati venduti a 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 14 anni.