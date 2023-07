Spalato, stadio sold out: stop alla vendita dei biglietti per il derby dell’Adriatico

Grandi notizie in arrivo da Spalato! Il Poljud è tutto esaurito per la partita Hajduk-Rijeka, che si giocherà domenica 30 luglio allo stadio di Poljud.

Tutti i posti che erano liberi fino alla serata del 27 luglio sono stati occupati, così come il contingente aggiuntivo del Gate B che era andato in vendita giovedì pomeriggio sempre del 27 luglio.

I tifosi e gli abbonati riempiranno Poljud fino all'ultimo posto! Grazie! Questo è l'annuncio dalla pagina Facebook dell'Hjduk, il che significa solo che i calciatori del Rijeka saranno accolti da un'atmosfera fantastica. La vittoria dell'Hajduk nel derby eterno contro la Dinamo Zagabria allo stadio Maksimir alla prima giornata di campionato, ha ulteriormente alimentato il desiderio del titolo croato anche se siamo solo alla seconda giornata. Per questo la Torcida Hajduk, come tutti i tifosi, sta semplicemente aspettando con impazienza la prima partita casalinga della nuova stagione.

In quattro partite della scorsa stagione tra Hajduk e Rijeka, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, una in casa e una in trasferta.La partita contro il Rijeka è in programma domenica 30 luglio alle 21:05.