Spareggi promozione in Ligue 1, Auxerre avanti ai rigori: out il Sochaux dei fratelli di Pogba e Kalulu

I fratelli di Pogba e Kalulu condannati ad un altro anno in Ligue 2…

Fine della corsa e del sogno di un ritorno in Ligue 1 per il Sochaux del tecnico senegalese Omar Daf. Dopo aver superato il Paris FC nel primo turno di spareggi per la Ligue 1, i Leoni gialloblù sono stati eliminati ai rigori (5-4) dall’Auxerre. Fatale l’errore dal dischetto dell’attaccante Yann Kitala. Delusione e frustrazione per il Sochaux, in cui giocano i fratelli di Paul Pogba, il 31enne Florentin, e di Pierre Kalulu, il 26enne Aldo.